Посол Келин отреагировал на слова МИД Британии о приговоре Кара-Мурзе Посол Келин: реакция Лондона на приговор Кара-Мурзе есть грубое вмешательство в дела РФ

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что реакция Британии на приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является грубым вмешательством в дела России. Лондон 17 апреля пытался повлиять на процесс, отметил он в беседе с ТАСС.

Что касается демаршей, которые сегодня утром были проведены в Москве под предводительством британской дипмиссии, а также демарша по линии МИД Великобритании, то мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутренние дела России, в принятое судом решение, а также как попытку повлиять на юридический процесс, — подчеркнул дипломат.

Келин уточнил, что МИД Британии требовал предоставить консульский доступ к Кара-Мурзе и грозил санкциями в отношении состава суда. Пришлось уведомить Форин Офис, что британское гражданство Кара-Мурзы не может быть принято во внимание судом, так как он гражданин России, пояснил посол.

После оглашения приговора послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт призвали освободить Кара-Мурзу, являющегося гражданином Британии и имеющего вид на жительство в США. Осудил приговор и потребовал освободить Кара-Мурзу также представитель посольства Канады в Москве.

МИД Великобритании требовал предоставить консульский доступ к Кара-Мурзе после того, как он был приговорен Мосгорсудом к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады относительно приговора Владимиру Кара-Мурзе вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также указала на то, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Британии в России Деборы Броннерт, потребовавшей отменить приговор Кара-Мурзе.