Посол Антонов увидел признак ненадежности финансовой системы США Антонов: новые санкции Вашингтона показывают ненадежность финансовой системы США

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Новые санкции США против России подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, принятые ограничения не смогли обрушить отечественную экономику и подорвать технологический суверенитет страны.

Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. <...> Государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы. <...> Обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда, — указал дипломат.

По словам Антонова, очередные санкции представляются попыткой властей США «сгладить нарастающую критику о провальной ограничительной политике Белого дома», которая становится очевидна «даже местным русофобам».

В пятницу, 11 августа, США внесли в российский санкционный список предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Алексея Кузьмичева. Также под санкции попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

При этом немецкое издание Handelsblatt сообщило, что, несмотря на действующие антироссийские санкции, доходы Москвы от экспорта энергоносителей в июле 2023 года увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд. По его информации, данные цифры свидетельствуют о промежуточной победе России в экономическом противостоянии с Западом, а также о «тревожном знаке» для США и Евросоюза.