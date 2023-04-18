Посол Антонов уличил США в фатальной «забывчивости» Посол Антонов: Вашингтон забывает о рисках глобального конфликта из-за Украины

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтон забывает о рисках глобального конфликта из-за Украины. Так дипломат прокомментировал высказывания руководства Пентагона о рисках эскалации украинского противостояния. Слова посла опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства.

Беспрецедентная помощь и попустительство со стороны администрации (США) лишь толкают деятелей в Киеве на новые преступления. <...> Представитель Пентагона прямо заявил, что администрация при поставках вооружений на Украину никак не ограничивала себя из-за вероятных рисков эскалации, — сказал Антонов.

Он также добавил, что тем самым в Вашингтоне признали «провокационную линию в отношении России», проводимую на протяжении всего конфликта.

При этом Антонов усомнился в том, что США обеспокоены возможным применением своего вооружения для ударов вглубь территории России. По его мнению, Штаты в стремлении «нанести поражение» РФ забывают обо всем, включая «судьбу украинского народа и риски глобального конфликта».

Ранее посол Антонов заявлял, что страны Запада во главе с США, решив поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой отчетливо маячит ядерный Армагеддон.