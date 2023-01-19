Посол Антонов: Россия уничтожит любое оружие, поставляемое Западом Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С»

Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале пресс-службы посольства, Россия также отреагирует на любые удары по своей территории, включая Крым.

Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас, — подчеркнул Антонов.

Он также отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, на фоне чего риск эскалации конфликта только усиливается.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает вариант оказания помощи Украине в нападении на Крым, для чего могут быть использованы РСЗО HIMARS. Как отмечает The New York Times, Вашингтон готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине. Основным аргументом для американской администрации, по мнению автора материала, является то, что удары по Украине якобы наносятся с территории российского полуострова.