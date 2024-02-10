Посол Антонов рассказал о глобальной работе России в мире Посол Антонов: Россия формирует глобальный пояс добрососедства

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Россия в настоящее время способствует формированию глобального пояса добрососедства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника. Он также подчеркнул, что дипломатия вносит важный вклад в защиту национальных интересов страны.

Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального пояса добрососедства. Расширяем сотрудничество по линии Евразийского экономического союза, укрепляем взаимодействие в рамках СНГ и БРИКС, в том числе в ходе начавшегося в этом году председательства России в этих интеграционных форматах, - сказал Антонов, слова которого приводит ТАСС.

Он также заявил о важности обеспечения суверенитета и безопасности государства. По словам дипломата, без этого невозможно создать благоприятные условия для внутреннего развития страны.

Ранее Антонов заявил, что отправка ВСУ высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB свидетельствует о том, что США не хотят добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине. По его словам, такой шаг Белого дома можно расценивать как определенную реакцию на катастрофу российского Ил-76.

Дипломат также предположил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. По его словам, такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности.