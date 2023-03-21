Посол Антонов раскрыл цель США в конфликте России и Украины Посол Антонов: США одержимы идеей нанести РФ стратегическое поражение

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Администрация США своими поставками вооружений на Украину провоцирует расширение географии кризиса, а также закрывает глаза на коррумпированность киевских властей. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя информацию о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. По его мнению, Штаты преследуют при этом одну конкретную цель. Слова российского дипломата приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. <...> В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО, — сказал Антонов.

Он также добавил, что американское руководство «закрывает глаза на коррумпированность украинской верхушки».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США выделят Украине 34-й пакет военной помощи на $350 млн. Киеву поставят дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые средства и речные катера. Прошлый пакет американской помощи ВСУ, о котором госсекретарь США объявил 3 марта, оценивался в $400 млн.

В свою очередь в Пентагоне подсчитали, что с начала работы действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом объем военной помощи Украине превысил $33 млрд. Большая часть средств поступила Киеву начиная с конца февраля 2022 года.