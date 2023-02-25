Посол Антонов предрек миру проблемы в борьбе с финансированием терроризма Антонов: решение ФАТФ по РФ приведет к проблемам в борьбе с финансированием терроризма

Фото: pixabay.com

Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановке членства России в организации является опасным шагом, который может привести к разрушению глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма. Такое мнение высказал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию министра финансов США Джанет Йеллен на данное решение. Его заявление опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы. <...> Администрация США отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, — сказал Антонов.

В пятницу, 24 февраля, ФАТФ заявила, что приостанавливает членство России в организации. Перед этим глава Минфина Украины Сергей Марченко призвал организацию исключить РФ и внести ее в черный список.

Ранее министр иностранных дел Чада Мухаммед Салех Назыф заявил, что его страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом и ждет конкретных предложений. Министр отметил, что совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных задач, наряду с обучением чадских студентов в российских вузах.