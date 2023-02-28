Посол Антонов назвал условие возвращения России к выполнению ДСНВ Посол Антонов назвал пересмотр антироссийской политики США залогом возвращения РФ к ДСНВ

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Российский ракетный комплекс стратегического назначения c МБР «Тополь-М»

Для возвращения к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, на данный момент США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении.

Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, — заявил Антонов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к его обсуждению, РФ должна понять, «на что все-таки претендуют» такие страны, как Франция и Британия, и как будут учитывать их арсеналы. 22 февраля закон о приостановке участия России в ДСНВ единогласно одобрили обе палаты российского парламента.

Комментируя это решение, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подчеркнула, что Вашингтон считает приостановку действия соглашения «безответственной», поскольку США и Россия отвечают перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов. По словам Нуланд, Штаты готовы вернуться к переговорам «с самого начала», чтобы обеспечить выполнение СНВ-3.