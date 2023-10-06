Послу Кипра заявили категорический протест из-за провокаций против россиян МИД РФ заявил протест послу Кипра из-за действий против журналиста и дипломата

Фото: kremlin.ru

Леонидас Маркидис

Посла Кипра в Москве Леонидаса Маркидиса вызвали в МИД России, где ему был заявлен категорический протест в связи с задержанием и применением грубой силы в отношении журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника посольства России в Никосии Д. Дойникова. В ведомстве потребовали извинений от Кипра, а также освобождения задержанных россиян.

6 октября в МИД России был срочно вызван посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента «Российской газеты» А. Г. Гасюка, а также сотрудника посольства России Д. В. Дойникова. <...> Потребовали от кипрской администрации немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений, — заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают надуманными заявления о неподобающей деятельности журналиста «Российской газеты» на Кипре, а также о нарушении им правил пребывания на острове. Как утверждают в министерстве, сначала кипрские спецслужбы пустили приемы психологического давления в отношении журналиста и его семьи, а затем применили физическую силу против него и сотрудника российского дипведомства.

В заявлении сказано, что в результате применения физического насилия работник посольства России на Кипре получил телесные повреждения, а сам Гасюк — травму руки. После этого он был посажен за решетку, уточняют в МИД РФ. В ведомстве считают, что к организации провокации причастны спецслужбы Запада.

6 октября Министерство иностранных дел России вызвало посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса из-за задержания в республике журналиста «Российской газеты». В издании позже сообщили, что Гасюк уже возвращается на родину.

По данным ТАСС, Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где живет с семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку.