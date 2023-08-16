Послу Германии указали на «безрассудную русофобию» в ФРГ МИД России указал послу Германии Ламбсдорфу на «безрассудную русофобию» в ФРГ

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Александер Ламбсдорф

Новый посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф посетил МИД РФ, где вручил копии верительных грамот директору департамента государственного протокола Игорю Богдашеву, говорится на сайте ведомства. В ходе беседы немецкому дипломату указали на «безрассудную русофобию» в ФРГ и конфронтационный характер действий Берлина.

С российской стороны акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений <...>. Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии, — говорится в сообщении.

Ведомство привело послу «вопиющий и абсурдный» пример антироссийского курса властей ФРГ. Речь идет об аресте у туристов из РФ личных автомобилей с отечественными номерными знаками.

Подчеркнуто, что антироссийская политика ФРГ направлена на полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии, — отметили в МИД.

Ранее в МИД РФ предупредили Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов. В ведомстве отметили, что граждане обеих стран окажутся ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.