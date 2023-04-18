Послу Британии заявили протест после слов о приговоре Кара-Мурзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дебора Броннерт

Российское Министерство иностранных дел заявило британскому послу Деборе Броннерт решительный протест. Этот шаг связан с речью дипломата у здания суда после приговора осужденному на 25 лет за фейки об армии и госизмену Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Как сказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24», Москва рассматривает поведение британских представителей как вмешательство во внутренние дела государства.

Главная новость — вызов британского посла в Москве в МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что <...> рассматривается вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами. Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела, — подчеркнул Келин.

Оглашение приговора публицисту посетили 40 дипломатов из 25 стран. Среди них были представители США, Франции, Канады и Великобритании.

После оглашения приговора послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт призвали освободить Кара-Мурзу. Мужчина является гражданином Британии и имеет вид на жительство в США.

Лондон требовал предоставить консульский доступ к Кара-Мурзе после того, как он был приговорен Мосгорсудом к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады относительно приговора Владимиру Кара-Мурзе вмешательством в дела РФ.