«Последыши гитлеровских прихвостней»: МИД РФ об атаке на вокзал в Курске Захарова: ВСУ атакой по вокзалу в Курске нанесли удар по общей истории

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину за удар беспилотника по железнодорожному вокзалу в Курске. В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, она напомнила, что здание было построено после бомбежек немецких войск в 1943 году. Дипломат подчеркнула, что украинские военные нанесли удар не только по гражданскому объекту, но и по памяти героев Великой Отечественной войны.

Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. <...> Последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича, как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину, — заявила Захарова.

По ее мнению, Киев стал «слепым орудием» агрессии Запада против Москвы. По словам представителя МИД России, подобные действия лишний раз доказывают важность проведения денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас эти задачи являются приоритетными во внешней политике России, сказала Захарова.

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.