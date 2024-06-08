«Последователен в русофобии»: Захарова о разрешении Макрона бить по России Захарова: Макрон последователен в своей русофобии

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, к сожалению, последователен в своей русофобии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах ПМЭФ. Таким образом она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru о разрешении Парижа, данном Украине, наносить удары по РФ. По словам дипломата, Макрон этим не сказал ничего нового.

Ну он, собственно говоря, ничего нового не сказал, потому что он уже много месяцев говорит о том, что России надо нанести стратегическое поражение, полностью поддерживает террористический киевский режим, отгружает ему все больше-больше вооружений. Поэтому мы же прекрасно знаем о деструктивном влиянии Франции вообще в судьбе Украины. Мне кажется он, к сожалению, последователен в своей русофобии, — отметила Захарова.

Президент Франции забывает про своих великих предшественников, добавила дипломат. По ее словам, они хотели объединить всю Европу, а Макрон ведет регион к катастрофе.

Ранее сообщалось, что Макрон допустил применение французского оружия Украиной для ответных ударов по России. Он уточнил, что Париж при этом не разрешает использовать поставленное им вооружение для атак против гражданских лиц.