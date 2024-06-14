Запад наваривается на бедных странах под видом оказания им гуманитарной помощи, заявил «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он привел в качестве примера распределение зерна в рамках «Черноморской сделки», когда беднейшим государствам досталось около 3% от общих объемов поставок, что, по его мнению, является абсолютно несправедливым.
Охотно наживаются неоколонизаторы и на оказании гуманитарной помощи, без зазрения совести отбирая последний кусок хлеба у небогатых стран <...> Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло, — резюмировал он.
Также Медведев считает, что репарации, которые можно потребовать от колониальных стран за трансатлантическую работорговлю, оцениваются в $100 трлн. Страны и частные компании, десятилетиями промышлявшие на этом поприще, должны взять на себя ответственность за ошибки прошлого и, проявив мужество, внести в свои расходы соответствующую статью, подчеркнул он.
Ранее Медведев поздравил соотечественников с Днем России. В своем Telegram-канале он опубликовал анимированную карту страны, которая включает в себя территории Украины. На открытке Россия с восточной ее части, Курильских островов, постепенно закрашивается в цвета триколора. Доходя до западных границ, флаг РФ заполняет территорию современной Украины. При этом там оказались не только Сумская, Харьковская и Полтавская области, но и западные регионы, в том числе Киев.