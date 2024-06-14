«Последний кусок хлеба»: Медведев рассказал, как Запад наживается на бедных Медведев: Запад наживается на бедных странах под видом гумпомощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Запад наваривается на бедных странах под видом оказания им гуманитарной помощи, заявил «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он привел в качестве примера распределение зерна в рамках «Черноморской сделки», когда беднейшим государствам досталось около 3% от общих объемов поставок, что, по его мнению, является абсолютно несправедливым.

Охотно наживаются неоколонизаторы и на оказании гуманитарной помощи, без зазрения совести отбирая последний кусок хлеба у небогатых стран <...> Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло, — резюмировал он.

Также Медведев считает, что репарации, которые можно потребовать от колониальных стран за трансатлантическую работорговлю, оцениваются в $100 трлн. Страны и частные компании, десятилетиями промышлявшие на этом поприще, должны взять на себя ответственность за ошибки прошлого и, проявив мужество, внести в свои расходы соответствующую статью, подчеркнул он.

Ранее Медведев поздравил соотечественников с Днем России. В своем Telegram-канале он опубликовал анимированную карту страны, которая включает в себя территории Украины. На открытке Россия с восточной ее части, Курильских островов, постепенно закрашивается в цвета триколора. Доходя до западных границ, флаг РФ заполняет территорию современной Украины. При этом там оказались не только Сумская, Харьковская и Полтавская области, но и западные регионы, в том числе Киев.