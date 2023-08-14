«Последний день Варшавы»: депутат ГД предостерег Польшу от закупки танков Депутат Шеремет назвал закупку танков Польшей военной угрозой для России

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Россия воспримет закупку тысяч танков Польшей как военную угрозу, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от Республики Крым Михаил Шеремет в комментарии URA.ru. По его словам, подобные действия польских властей могут привести к появлению художественного полотна «Последний день Варшавы» по аналогии с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Очень важно, чтобы Польша давала себе отчет в предпринимаемых ею действиях против России <...>. Ведь Польша для нас отнюдь не Украина. А в таком случае вполне возможно, что в последствии может появиться новое художественное огненное полотно с лаконичным названием: «Последний день Варшавы», — заявил он.

Шеремет также подчеркнул, что Россия и ее союзники не представляют угрозы для Польши, поэтому такие решения вызывают сомнения в адекватности президента страны Анджея Дуды. По мнению парламентария, Варшава фактически стала третьей стороной конфликта на Украине.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что Варшава ожидает от США поставок вертолетов Apache, которыми будут усилены войска на границе с Белоруссией. В настоящее время там же дислоцируются артиллерийские системы HIMARS, боевые самолеты FA-50 и танки K2 Black Panther, поставленные Польше Южной Кореей.