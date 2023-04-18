Послам США и Канады заявлен протест из-за поддержки Кара-Мурзы МИД РФ выразил послам США и Канады решительный протест из-за высказываний в поддержку Кара-Мурзы

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Оглашение приговора по делу Владимира Кара-Мурзы

Послу США в Москве Линн Трейси был выражен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), говорится в опубликованном сообщении МИД России. В ведомстве подчеркнули, что Москва будет жестко пресекать любые шаги США, направленные на разжигание розни.

Вызванной в МИД России 18 апреля главе американской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в «поддержку» осужденного за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии В. Кара-Мурзы, — указали в министерстве.

Аналогичный демарш был заявлен послу Канады в России Элисон Леклэр. В МИД предупредили об ухудшении двусторонних отношений Москвы и Оттавы в случае, если Канада продолжит вмешиваться во внутренние дела России.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Мать Кара-Мурзы Майя призналась, что ожидала «циничный приговор», но вердикт превзошел ее ожидания. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт сообщила, что за время пребывания в СИЗО у Кара-Мурзы, арестованного в апреле 2022 года, ухудшилось здоровье, что проявилось в онемении конечностей и отказе нервов, у него диагностировали полинейропатию. Защита будет обжаловать приговор.