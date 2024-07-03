Посла Румынии вызвали в МИД ради важного объявления МИД вызвал посла Румынии, чтобы объявить одного из дипломатов персоной нон грата

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Кристиан Истрате

Посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД, чтобы объявить о высылке одного из сотрудников румынского диппредставительства, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Дипломата объявили персоной нон грата в ответ на аналогичные действия со стороны Бухареста.

3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии, — говорится в пресс-релизе.

В МИД пояснили, что эта мера является ответом на аналогичный шаг со стороны Румынии. Там назвали немотивированным решение Бухареста объявить персоной нон грата дипломата посольства России.

МИД Румынии 24 мая признал дипломата посольства России нежелательным лицом на территории страны. Причиной было указано то, что сотрудника российского диппредставительства объявили персоной нон грата «за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях». Информацию довели до временного поверенного в делах Москвы в стране.

До этого МИД РФ вызвал представителя посольства Великобритании, чтобы выразить протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе. Кроме того, в качестве ответной меры из Москвы был выслан британский дипломат.