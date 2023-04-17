Посла России в Лондоне вызвали в МИД Британии после приговора Кара-Мурзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором, вынесенным журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное британским внешнеполитическим ведомством. В документе говорится, что Соединенное Королевство считает приговор публицисту противоречащим международным обязательствам РФ в области прав человека, в том числе в праве на справедливое судебное разбирательство.

Журналист имеет гражданство Великобритании и России.

Ранее Московский городской суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, распространении фейков о ВС России, а также о руководстве нежелательной организацией. Суд также назначил оппозиционеру штраф в размере 400 тысяч рублей и в течение семи лет после освобождения запретил заниматься журналистской деятельностью. Кара-Мурза не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Посол Канады в России Элисон Леклер назвала приговор Кара-Мурзе «печальным свидетельством темного поворота», к которому пришла борьба за свободную и демократическую Россию.