Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД РФ вызвал посла Норвегии Роберта Квиле из-за задержания россиян на территории королевства за противозаконное использование дронов, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram-канале. Там заявили, что приговоры в отношении граждан РФ политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия.

Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности, — сообщили в МИД.

Ранее полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Прокуратура Норвегии предъявила ему обвинение в несанкционированной съемке с использованием беспилотника. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.