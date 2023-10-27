Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за срыва мероприятия в Киркенесе МИД вызвал посла Норвегии в РФ из-за попытки сорвать чествование павших воинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России в связи с попыткой норвежских властей сорвать мероприятия в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД России. Дипломату «жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний».

Двадцать седьмого октября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия в Российской Федерации Роберт Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей, попытавшихся сорвать 25 октября традиционные мероприятия в северо-норвежском городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд пришел в ярость после того, как российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам в городе Киркенес. По его данным, дипломат проигнорировал призывы местных властей воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных освобождению города Красной армией 25 октября 1944 года.