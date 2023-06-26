Посла Молдавии вызвали в МИД России

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий у здания МИД РФ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском дипведомстве. Источник агентства не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.

В МИД вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, — сказал источник агентства.

Депутат молдавского парламента Константин Старыш заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, выстраивает диктаторский режим. Парламентарий пояснил, что в стране закрываются сетевые издания с абсурдными формулировками, а также расширяются полномочия спецслужб.

По его словам, Санду также инициировала составление санкционных списков, куда внесены жители Молдавии. Старыш также обвинил главу государства в попытке узаконить цензуру.

22 июня МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова из-за высказываний врио главы Херсонской области Владимира Сальдо об ответе за удар ВСУ по Чонгарскому мосту. Ранее Сальдо заявил об «очень серьезных» ответных мерах на атаку, упомянув мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но в период президентства Виктора Ющенко территории передали Молдавии.