Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ МИД РФ: послу Молдавии заявлен решительный протест в связи с действиями Кишинева

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Министерство иностранных дел России озвучило решительный протест в адрес посла Молдавии в Российской Федерации Лилианы Дарию в связи с недружественными действиями официального Кишинева, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. В заявлении подчеркивается, что в случае продолжения таких действий со стороны Молдавии Россия оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

10 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, — заявили в МИД.

Дипломатическое сообщение также отметило системный характер дискриминации российских граждан при въезде в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. В дополнение к этому указано, что руководство Республики Молдова продолжает высказывать агрессивные антироссийские заявления.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов заявил, что Молдавия считает Россию главной угрозой своей национальной безопасности. Так он прокомментировал проект новой стратегии нацбезопасности страны, а также решение руководства республики присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.