Посла Мексики вызвали в МИД РФ из-за проблемы с туристами МИД РФ: с послом Мексики провели беседу из-за недопуска россиян на рейсы

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Посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса приглашали на разговор в МИД на фоне случаев необоснованных отказов россиянам во въезде в страну, сообщил ТАСС глава консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов. По его словам, в беседе упор был сделан на исключение в будущем подобных инцидентов.

Посол Мексики в Москве был приглашен в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику, — отметил собеседник агентства.

Случаи с недопуском не должны негативно повлиять на туристический поток россиян в Мексику, о чем заявили иностранному дипломату, рассказал Климов. Проблема с вылетом в настоящее время является для МИД РФ приоритетной, констатировал он.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила мнение, что мексиканские власти не вводили какие-либо изменения в сторону ужесточения миграционного законодательства. По ее данным, сейчас правительство занимается урегулированием проблемы, но россиянам следует учитывать риски при планировании поездок в страну.