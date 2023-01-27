Посла Латвии обязали покинуть Россию МИД России потребовал у посла Латвии покинуть РФ в двухнедельный срок

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель, сообщается на сайте МИД РФ. Отмечается, что причиной этого послужило решение властей Латвии понизить уровень дипломатических отношений двух стран. Российское министерство также выразило протест против действий Риги и осудило правительство Латвии в «тотальной русофобии» и желании стать инициаторами «враждебных шагов» в отношении Москвы.

Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель, — указано в сообщении ведомства.

23 января лава МИД республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля. Он добавил, что это решение связано с действиями РФ на Украине.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Посла республики в РФ Маргуса Лайдре вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской страны в адрес Москвы. Эстонскому дипломату было предписано покинуть территорию России в течение двух недель, но не позднее 7 февраля.

МИД Эстонии сообщил, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом Лайдре из Москвы. Такой шаг является ответом на принятое РФ решение понизить уровень дипломатических отношений.