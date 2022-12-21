Посла Франции вызвали в МИД России

Фото: ambafrance.org

Пьер Леви

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ, где ему был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел республики Катрин Колонны о покушении на генерального директора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Согласно позиции ведомства, комментарии французских официальных лиц особенно неуместны в момент, когда пострадавший в результате преступной акции Сытый находится в тяжелом состоянии.

Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур, — гласит заявление министерства.

В МИД России призвали представителей Франции «воздержаться от неоколониального подхода при работе в Африке».

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка, которая была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

Военкор Семен Пегов следом предположил, что теракт против главы Русского дома мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции. В тот же день Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома». Кадры с места происшествия и найденную там записку в которой, как утверждается, «содержалась угроза от всех французов», она назвала примером пропаганды.