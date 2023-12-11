Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний МИД России вызвал посла Дании после слов о работе иностранных компаний в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД России вызвал посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена в связи с его провокационными высказываниями по поводу деятельности иностранных компаний на территории РФ, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В МД действия дипломата назвали граничащими с вмешательством во внутренние дела России.

В МИД России был вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России. Указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие оценки российской экономики и правовых основ нашего государства, недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации, — говорится в сообщении.

.В МИД указали, что основной ущерб работе в России иностранных компаний наносят введенные ЕС и США санкции. Те фирмы, которые решили продолжить деятельность на территории РФ, пользуются поддержкой российских властей.

В ведомстве добавили, что действия посла являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и противоречат функциям дипломата. В министерстве выразили надежду на то, что Хеннингсен впредь будет воздерживаться от подробных высказываний.

Ранее сообщалось о вызове в МИД России посла Молдавии Лилиана Дария из-за непрекращающегося преследования русскоязычных СМИ в республике. В ведомстве заявили, что Москва намерена принять зеркальные меры, а в качестве асимметричного ответа в Российскую Федерацию будет запрещен въезд ряда молдавских официальных лиц.