Посла Чехии вызвали в МИД России Посла Чехии пригласили в МИД России в связи с нагнетанием ситуации вокруг «Чешского дома»

Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Витезслав Пивонька

Посла Чехии Витезслава Пивоньку пригласили в МИД России в связи с нагнетанием ситуации вокруг общественно-культурного центра «Чешский дом» в Москве. Ранее управление Тверского района столицы приняло решение о демонтаже части забора вокруг здания.

Российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в наших отношениях, — передали Пивоньке в российском МИД.

В ведомстве напомнили, что причиной сноса стало постановление правительства Москвы об освобождении земельных участков от незаконно размещенных объектов. Спор вокруг забора «Чешского дома» ведется многие годы, и посольство Чехии с этим знакомо, сообщил в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали Прагу не срываться на язык угроз и стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам. В МИД подчеркнули, что линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной.

Ранее Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию, а в случае нахождения на территории РФ покинуть ее. В МИД отметили, что в российских городах наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности.