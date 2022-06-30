Посла Британии вызвали в МИД России после заявлений Джонсона о Путине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД России после «хамских» заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о президенте РФ Владимире Путине, сообщается на сайте ведомства. Дипломату вручили памятную записку, в которой говорится о неприемлемости оскорбительной риторики, и напомнили о том, что «в приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения».

30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д. Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа, — говорится в сообщении.

Ранее Джонсон заявил, что спецоперация на Украине не началась бы, будь президент РФ Владимир Путин женщиной. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности». Жители Соединенного Королевства раскритиковали политика за эти слова. По их мнению, премьер просто спятил.

Российский лидер, в свою очередь, назвал такое замечание не очень корректной ссылкой и напомнил, что в 1982 году Маргарет Тэтчер, будучи премьер-министром Великобритании, прибегла к военным действиям против Аргентины из-за Фолклендских островов.