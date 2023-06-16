Посла Австралии вызвали в МИД России

Фото: МГЛУ

Посол Австралии Грейм Михан

Посол Австралии Грейм Михан 16 июня вызван в МИД РФ в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс российского посольства, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Расторжение договора воспринимается Москвой, как политизированный и недружественный шаг, который наносит ущерб отношениям двух стран. В результате действий Канберры отношения между двумя странами оказались на низшей точки в истории, указывается в заявлении МИД РФ.

16 июня заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре, — говорится в публикации.

Согласно тексту заявления, в связи с этим Москва примет все необходимые меры для защиты собственных интересов, включая возможные ответные меры.

Накануне руководство МИД России вызвало замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и выразило ему демарш в связи с решением правительства страны арестовать российский самолет Ан-124 для конфискации. В российском международном ведомстве расценили подобное действие как «циничное воровство».