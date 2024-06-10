«Пошли ва-банк»: в Совфеде отреагировали на удары самолета ВСУ по России Сенатор Джабаров: российские военные готовят ответ на удары самолетов ВСУ

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Су-24 ВСУ

Российские военные готовят ответ на удары самолетов ВСУ по территории страны, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, украинская авиация не сможет ничего противопоставить российской и, вероятно, вовсе перестанет существовать.

Украинцы пошли ва-банк. Они уверовали с помощью Запада в бесконечную [помощь] в любом масштабе. Я думаю, они заблуждаются. Я думаю, если речь идет об атаках с использованием самолетов, Украина здесь однозначно проиграет. Мы обязательно подготовимся к этой новой тактике украинцев, — отметил сенатор.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что самолет ВСУ впервые совершил удар по цели на территории России. По его данным, был атакован командный пункт ВС РФ в Белгородской области. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат во время выполнения полетного задания. Дрон был поражен в ходе патрулирования над зоной ответственности группировки войск «Восток». Летчик рассказал, что самолет взлетел после поступления сигнала от оперативного дежурного. Обнаруженную воздушную цель экипаж опознал как чужую.