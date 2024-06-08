«Пощады не будет»: сенатор раскрыл, как ВС России ответят ВСУ за Садовое Сенатор Кастюкевич: ВС России кратно отомстят ВСУ за каждого погибшего жителя

Фото: МО РФ

За каждого убитого мирного жителя российские военнослужащие кратно отомстят ВСУ, написал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале. По его словам, месть настигнет украинские подразделения не в мирных кварталах, а на поле боя, и пощады им не будет. Так сенатор прокомментировал атаку ВСУ на Садовое в Херсонской области.

За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет! — написал Кастюкевич.

Сенатор выразил уверенность, что обычным жителям стран Запада не может быть все равно на то, что их налогами оплачены убийства мирных граждан. По его словам, они должны увидеть «все, как есть и узнать правду». Тогда эти люди восстанут против тотальной лжи, считает Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что общее число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по селу Садовому в Голопристанском округе Херсонской области выросло до 22 человек. Глава региона Владимир Сальдо также уточнил, что еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.