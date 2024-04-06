Поселок в Белгородской области подвергся атаке украинских БПЛА Гладков: окраина поселка Задорожный подверглась атаке ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Окраина поселка Задорожный Белгородской области подверглась атаке беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, в результате сброса взрывного устройства никто из местных жителей не пострадал.

Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, без света остаются 11 населенных пунктов: с. Теребрено, п. Задорожный, с. Сергиевка, п. Отрадовский, с. Илек-Пеньковка, х. Фищево, х. Первомайский, п. Быценков, х. Крисаново, х. Савченко и частично п. Красная Яруга, — говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило стекла. Как уточняет глава региона, силы ПВО сбили 10 целей на подлете к Белгороду и области.

В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. В одном частном доме пробита крыша. В поселке Майский повреждена кровля в одном из частных домов. В селе Никольском получили повреждения кровли двух частных домовладений, а в селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении, указал губернатор.