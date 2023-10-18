Порядок назначения пенсий следователям будет определять глава СКР

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Председателя Следственного комитета России наделили полномочиями по установлению порядка выплаты пенсий лицам, уволенным со службы, и членам их семей. Соответствующий законопроект депутаты Государственной думы приняли на пленарном заседании в третьем чтении, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Глава ведомства также будет определять правила назначения и выплату ежемесячной надбавки к денежному содержанию сотрудникам СК, которые проходят службу, имеют выслугу не менее 20 лет и право на выплаты. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2023 года. Авторы проекта поясняли, что такие полномочия главы Следственного комитета необходимы для правовых оснований по изданию ведомственных нормативных правовых актов.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» предложили увеличить ежемесячные выплаты для некоторых пенсионеров. Речь идет о неработающих россиянах, вышедших на пенсию, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров МРОТ, установленного в субъекте проживания. Как заявил лидер партии Сергей Миронов, эта надбавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. По его мнению, именно пенсионеры больше всего страдают от роста тарифов ЖКХ и инфляции.