«Порушить крышевание»: в ГД раскрыли, как решить миграционную проблему в РФ Депутат Говырин призвал бороться с «резиновыми квартирами» для мигрантов

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В России необходимо возобновить всесторонние проверки работодателей, а также бороться с крышеванием «резиновых квартир» для мигрантов, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, иначе миграционная проблема не будет решена, а иностранные граждане продолжат жить в РФ без регистрации. Некоторые из них еще умудряются получать кредиты в банках, добавил депутат.

В первую очередь надо преградить пути для злоупотреблений со стороны работодателей, возобновить всесторонние проверки и порушить крышевание таких «резиновых квартир» и хостелов, которые спокойно существуют вопреки законам <...> Потому что иначе мигранты существуют просто без регистрации, без официального места проживания, без всего. Еще умудряются брать кредиты и какие-то банки их массово выдают — это удивительно, — заявил Говырин.

Также депутат затронул тему закона о переселении, через который, по его словам, «новые граждане» активно едут в РФ. Он отметил, что в стране и так полно работоспособных россиян, которые заканчивали техникумы и университеты, получали специальности строителей.

Если так пойдет дальше, то эта стройка будет выгодна только мигрантам — сначала они будут строить, а потом все эти клетушки в новостройках прибирать к рукам и апартаменты будут сдавать массово своим же, — добавил депутат.

Решить соответствующую проблему, как считает депутат, поможет не только доработка законодательства, но и тщательный контроль. В противном случае речь идет лишь о существовании букв на бумаге, заключил Говырин.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили расследование уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет по адресу сети хостелов. Среди обвиняемых оказались в том числе высокопоставленные полицейские.