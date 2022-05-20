«Поручений не было»: Песков о шефстве России над районами Донбасса Песков заявил, что поручений Путина субъектам РФ взять шефство над районами Донбасса не было

г. Мариуполь / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не давал никаких поручений относительно шефства субъектов над районами Донбасса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. При этом представитель Кремля пояснил, что такие решения регионы могут принимать самостоятельно.

Я могу подтвердить, что, действительно, никаких документов пока не было на этот счет, но, по большому счету, они и не требуются. Регионы сами, по своему усмотрению, самостоятельно, могут брать себе в подшефные регионы, в том числе и регионы Донбасса, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики берет Курская область. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт, добавив, что власти российского региона уже направили туда cпециалистов, которые окажут району неoбходимую помощь, а также помогут подготовить школы к началу учебного года.

Позже стало известно, что российские власти создали специальный штаб, который будет заниматься восстановлением неподконтрольных Киеву территорий Украины и Донбасса, пострадавших во время спецоперации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в штаб вошли «все заинтересованные органы».