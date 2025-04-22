«Порой бывает стыдно»: МИД о требованиях Европы не ехать в Москву 9 мая Дипломат Грушко: призывы ЕС не ехать в Москву 9 мая говорят о глубине их падения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы тем, кто хочет приехать на парад Победы в Москву, со стороны европейских политиков свидетельствуют о глубине их морального падения, передает ТАСС слова замглавы МИД РФ Александра Грушко в ходе круглого стола комитета Совфеда по международным делам на тему «Объединенная Европа против России в 1941 и 2025 годах. 80-летие Великой Победы в актуальном внешнеполитическом контексте». По словам дипломата, то, что вокруг священного для россиян события развернулась идеологическая борьба, заметно невооруженным глазом.

Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву. Это свидетельствует о глубине падения морального, политического и любого другого тех людей, которые находятся с той стороны, — подчеркнул Грушко.

Как указал дипломат, речь идет о «политике расчеловечивания», которая стирает историческую память и создает условия для того, чтобы те нарративы, которые насаждаются в политике, поддерживались общественным мнением. После все это будет воплощаться в виде конкретных планов, военного планирования, объяснил Грушко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил готовность посетить парад Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что народ республики внес существенный вклад в борьбу с фашизмом. По словам главы государства, это стало основной причиной для предстоящей поездки в Россию вопреки колоссальному давлению со стороны Запада.