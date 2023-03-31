«Пороха не нюхали»: депутат ГД о планах отправки миротворцев ЕС на Украину Депутат ГД Журавлев: в ЕС имеют слабое представление о войне, если намерены отправить миротворцев на Украину

Фото: Spc. Austin Steinborn/Global Look Press

Операция «Европейская поддержка»

В Европе слабо представляют, что такое война, поскольку после Второй мировой выросло поколение политиков, которые «пороха не нюхали», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, во главе западных министерств обороны стоят либо те, кто не служил в армии, либо женщины, считающие военные конфликты «игрой в солдатики», а ядерное оружие — мифом.

Никто и не сомневался, что за танками пойдут самолеты, а за ними и личный состав, это просто вопрос времени. [Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан просто не скрывает такого факта, тогда как другие западные политики изображают, будто все еще в сомнениях, но это, безусловно, театр, устроенный для глупого и неосведомленного зрителя, — сказал Журавлев.

По словам парламентария, решение об отправке миротворцев может оказаться России на руку. Депутат полагает, что население Европы и так в большинстве выступает против поддержки Украины, а, «когда с поля боя обратно начнут привозить в Великобританию, Германию, Францию погибших и раненных, не исключено, что дойдет и до народного протеста». Журавлев считает, что последнее сметет «друзей» Украины, как будто их и не было никогда.

Надо сказать, кстати, что реакция на появление такого контингента с нашей стороны будет молниеносной и для Европы очень болезненной. Единственное, что смущает — не послали бы в авангарде ЛГБТ-войска, подразделения которых, как по разнарядке, завели сейчас практически во всех западных армиях. Извращенцам ведь может понравиться жесткое обращение, — подытожил депутат.

Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».