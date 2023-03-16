«Поражен русофобской бациллой»: Песков описал отношение Кишинева к Москве Песков заявил, что Россия выступает за добрые связи с Молдавией

Фото: Никеричев Андрей/АГН Москва

Посольство Республики Молдова в Москве

Россия открыта для взаимовыгодных отношений с Молдавией и сожалеет, что Кишинев «поражен русофобской бациллой», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, публикации о «российском плане» по Молдавии являются фейковыми, передает РИА Новости.

Россия всегда была и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией. Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные, необоснованные переубеждения в отношении Москвы, они поражены, наверно, такой русофобской инфекцией, бациллой, — заявил Песков.

Он добавил, что Россия всегда ищет добрых и взаимовыгодных отношений, основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Москва разрабатывала план по сближению с Молдавией и противодействию сотрудничества Кишинева с НАТО. По данным СМИ, у Кремля была подготовлена стратегия до 2030, согласно которой Россия не должна допустить нейтрализации работы пророссийских СМИ и сохранить военное присутствие в Приднестровье.