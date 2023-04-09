Поражен передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков» Войска РФ уничтожили передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны в официальном Telegram-канале сообщило, что в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области силами ВС РФ был поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в течение суток нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Также в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, накопленного для обеспечения техники ВСУ на Донбассе.

Всего, по данным ведомства, со стороны ВСУ погибли порядка 385 военнослужащих. Наибольшие потери насчитываются на Донецком направлении — 250 человек. На нем же были уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Также среди потерь ВСУ 14 БПЛА, десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2». Силами ВС РФ уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее Конашенков сообщил о ликвидации 595 украинских военных за сутки. В тот день, по словам официального представителя, на Донецком направлении были убиты 350 военных.