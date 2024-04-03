«Поражает»: Захарова удивилась восхвалением Евросоюза Арменией Захарова: преклонение Армении перед ценностями Евросоюза поражает

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восхваление ценностей Евросоюза армянскими властями действительно поражает, заявила в эфире телеканала «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, удивительно, как древнейшая цивилизация соотносит себя с находящимся в кризисе сообществом.

Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом, — задалась вопросом дипломат.

Евросоюз, как подчеркнула Захарова, сейчас испытывает проблемы в экономической, политической, общественной и правовой сферах. Поэтому непонятно, зачем страна с тысячелетней историей восхваляет европейскую демократию, констатировал представитель МИД РФ.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Армения повелась на посулы коллективного Запада и может стать неуправляемым снарядом Евросоюза, несущимся в сторону России. Этот путь ведет республику к забвению, полной утрате своей культуры, веры и суверенитета, обратил внимание он.