«Поражаем постоянно»: боец оценил эффективность бронетранспортеров НАТО Минобороны: расчеты САУ «Мста-С» разбили бронетранспортеры НАТО в зоне СВО

Фото: МО РФ

САУ «Мста-С»

Бойцы группировки войск «Восток» при поддержке САУ «Мста-С» поразили несколько бронетранспортеров НАТО на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Командир артиллерийской батареи с позывным Кремень рассказал, что такое происходит регулярно.

В основном задачи моей батареи — это контрбатарейная борьба. Цели очень часто приходят, поражаем их постоянно. САУ «Гвоздика» ВСУ подбили, танки, натовские бронетранспортеры очень часто — MaxPro и другая техника, — рассказал Кремень.

Также, объяснил военный, в задачи его группы входит поражение узлов снабжения, мест дислокации ВСУ. По его словам, боевое дежурство идет круглосуточно.

Telegram-канал WarGonzo ранее сообщил о взятии Вооруженными силами России основного опорного пункта украинских войск в Красногоровке в Донецкой Народной Республике. По его информации, он располагался на территории Красногоровского огнеупорного завода. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Канал уточнил, что данный кирпичный завод превратился в основной укрепленный район противника, как и другие крупные промышленные предприятия. Согласно его сведениям, на территории предприятия находилось несколько зданий, к нему также прилегала промзона.