«Пора заканчивать»: учителей призвали следить за дарящими валентинки детьми Депутат Колунов: учителя должны отслеживать дарящих валентинки школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учителям в российских школах необходимо следить, чтобы дети не дарили друг другу валентинки к 14 Февраля, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы РФ Сергей Колунов. Он подчеркнул, что детям необходимо прививать правильные, традиционные ценности, а с неправильными «пора заканчивать».

Увидели, как разносят валентинки в школе — собрали класс, рассказали о Дне семьи, любви и верности, о нашем празднике, объяснили, почему так делать не надо. <...> Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 Февраля равносильно празднованию православными католического Рождества, — пояснил депутат.

Колунов добавил, что День влюбленных, или День святого Валентина, проник в Россию вместе с западными брендами и чуждыми ценностями. Теперь же, по словам парламентария, время поклонения всему западному прошло, поэтому и с 14 Февраля «пора заканчивать».

Законодатель напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал этот праздник пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Как считает Колунов, в основе Дня влюбленных нет идеи создания семьи, нет идеи детей, правильного воспитания и традиций — в отличие от учрежденного в 2022 году Дня семьи, любви и верности, приуроченного к памяти православных святых Петра и Февронии.

Праздник с православными корнями, <...> праздник семьи и верности, а не «праздник отношений», как 14 Февраля. Считаю необходимым популяризировать именно 8 Июля, рассказывать об этом празднике в школах, тем самым избавляясь от западного «любовного» наследия, — резюмировал политик.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова посоветовала в День влюбленных не дарить сковородки, абонемент в спортивный зал и детские плюшевые игрушки. Также, по словам специалиста, в начале отношений не нужно покупать девушке нижнее белье, поскольку это намекает на то, в каком сегменте вы хотели бы продолжить отношения.