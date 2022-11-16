«Пора поправить перекос»: в Минпросвещения призвали меньше изучать Европу Министр просвещения Кравцов призвал отказаться от европоцентричности

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Министр просвещения Сергей Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских учебниках по истории должно уделяться меньше внимания Европе, и больше — России. По его словам, даже в изучении истории России доминирует европоцентричный подход. Глава Минпросвещения считает, что этот «перекос» необходимо «поправить».

В основе самой концепции всеобщей истории, да и во многом истории России, по сути, до сих пор доминирует так называемый Европоцентричный подход. Пора выправить этот давно возникший перекос. История Европы весьма интересна и поучительна, будем и дальше ее внимательно изучать. Но для наших детей, в центре исторического образования, несущим стержнем должна стать Россия, — сказал Кравцов.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявлял, что в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на территории Украины. По его словам, учебник будет «правильным», также в него войдет информация о подвигах россиян в ходе конфликта. Точные сроки выхода обновленных учебников спикер не назвал, какие конкретно эпизоды дети будут изучать и в каком возрасте — тоже неизвестно.

До этого Кравцов уже заявлял о планах добавить в учебники истории события, связанные с военной операцией на Украине. Также министр добавил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. На данный момент историю в российских школах изучают с пятого класса.