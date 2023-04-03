«Пора осознать»: Медведев обратился к россиянам после убийства Татарского Медведев призвал россиян сообщать о случаях финансирования со стороны Киева после смерти Татарского

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Россияне должны понимать, что если они заключили сделку с украинскими организациями, они уже встали на преступный путь, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, эти слова РИА Новости привел его помощник Олег Осипов. Медведев призвал всех граждан страны сообщать о случаях финансирования со стороны Украины, прокомментировав таким образом новость о гибели военкора Владлена Татарского.

Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг, и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза России выразил соболезнования родным и близким Татарского, а также пожелал всем выжившим пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Из них 24 человека были госпитализированы. Среди раненых оказалась 14-летняя девочка.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница Дарья Трепова до начала мероприятия. Трепову задержали сегодня. Ее муж Дмитрий Рылов заявил, что супругу подставили. Он уверен, что она не могла устроить теракт.