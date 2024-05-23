«Попытка отомстить»: в ГД о принятии резолюции по геноциду в Сребренице Депутат Новиков: принятие резолюции по геноциду в Сребренице несправедливо

Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия исходит из того, что события в Сребренице невозможно трактовать как геноцид, поэтому принятие соответствующей резолюции Генассамблеей ООН является примером несправедливости, заявил депутат Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru. По его словам, Запад просто пытается отомстить Сербии за ее позицию.

Российская Федерация исходит из того, что эти события невозможно трактовать как геноцид. Более того, расследование этого обстоятельства выявило провокационный характер. Все это попытка отомстить Сербии за ту позицию, которую занимает сербский народ. Это один из случаев несправедливости в современной истории, — заявил Новиков.

На Западе делают вид, что события в Сребренице — это некий установленный факт, добавил депутат. Однако то, что произошедшее стало общим место в пропаганде вовсе не означает, что ровно так обстоит дело, указал Новиков.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице, предложенную Боснией и Герцеговиной, Германией и Руандой. Согласно документу, 11 июля будет провозглашен Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. «За» проголосовали 84 страны, 19 высказались против, 68 государств воздержались.