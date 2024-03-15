«Попытка бросить тень на выборы»: Песков об участившихся атаках ВСУ Песков назвал участившиеся атаки ВСУ попыткой бросить тень на выборы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Участившиеся атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы связаны с попытками бросить тень на выборы президента РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Киев пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива — давать оценку. Но то, что они (атаки ВСУ. — NEWS.ru) так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию, — однозначно, здесь вы совершенно правы, — сказал Песков.

Утром 15 марта украинские войска пытались атаковать Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня «Вампир». По информации Министерства обороны, средства ПВО уничтожили над территорией региона семь снарядов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали трое жителей города. По его словам, ранения различной степени тяжести получили одна женщина и двое мужчин. Он назвал произошедшее террористической атакой. Как подчеркнул Демидов, в результате атаки были повреждены 33 квартиры и пять частных домов.