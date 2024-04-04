Популярную в TikTok песню проверят на пропаганду педофилии Депутат Буцкая призвала проверить песню «Заставлял» на пропаганду педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Буцкая

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить песню «Заставлял» артистов Daryana и Daybe на пропаганду педофилии. Она также призвала проконтролировать стриминговые сервисы на соблюдение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

(Актриса. — NEWS.ru) Яна Поплавская разместила информацию о том, что несовершеннолетняя девочка ведет свой канал (64 тысячи подписчиков), в котором она исполнила песню под названием «Заставлял». В этой песне содержится пропаганда сексуальных отношений между несовершеннолетними и педофилии, — написала Буцкая в своем Telegram-канале.

Депутат призвала также проверить студию «Союз», где была записана песня, а также популярные стриминги, в том числе VK и «Яндекс Музыка».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина раскритиковала умную колонку «Алиса» после версии, что героиня из мультфильма «Маша и Медведь» якобы является призраком девочки. После этого в компании «Яндекс» объяснили, что колонка могла выдать некорректные данные. Если «Алиса» не знает ответ на вопрос, информацию она берет из открытых источников.