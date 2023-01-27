«Популизм неуместен»: Картаполов рассказал о ходе работы над отсрочками Картаполов рассказал о ходе работы над отсрочками от частичной мобилизации

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Андрей Картаполов

Госдума продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале. Решение будет принято с учетом позиций органов госвласти.

В этом вопросе считаю популизм неуместен. Работа с Правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается, решение по ним будет приниматься с учетом позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как вопрос касается основ обороноспособности государства, — написал Картаполов.

Он также посоветовал председателю Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной «заняться реальными делами», а не размещать в социальных сетях информацию об отсрочках по частичной мобилизации.

Ранее Останина заявила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва. По ее словам, Картаполов передал, что текст поправок получил положительное заключение Минобороны.

Сам Картаполов впоследствии сказал, что не сообщал Останиной о поддержке отсрочки со стороны Минобороны и вообще ничего не знает об этом. Он отметил, что все законопроекты об отсрочке от призыва по мобилизации находятся на проработке в Госдуме.

Останина позже заявила о недопонимании. По ее словам, законопроект об отсрочке для отцов детей инвалидов и единственных детей одиноких пожилых родителей был включен в программу весенней сессии.