Россиянам разъяснили, почему они чаще болеют ОРВИ после каникул Глава Роспотребнадзора Попова: после каникул люди активно обмениваются вирусами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После новогодних каникул заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом и COVID-19,обычно вырастает, так как люди выходят на работу, где активно обмениваются вирусами, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как пишет «Парламентская газета», руководитель ведомства в своем сообщении в официальной соцсети отметила снижение уровня заболеваемости вирусными инфекциями более чем в полтора раза в первых числах января.

Возвращаясь в организованные коллективы, начинают активно обмениваться вирусами, и, как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января, — отметила главный санитарный врач России.

Как подчеркнула Попова, особое беспокойство вызывает статистика заболеваемости гриппом. Руководитель Роспотребнадзора посоветовала помнить о профилактике вирусных заболеваний: необходимо чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми, у которых проявляются признаки заболевания. Кроме того, при ухудшении самочувствия важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов в свою очередь напомнил в беседе с изданием, что главным фактором профилактики гриппа является вакцинация. Если же человек не успел вакцинироваться, он должен проявлять бдительность.

Нужно избегать мест большого скопления людей, укреплять иммунитет, сбалансированно питаться, принимать витамины и проветривать помещения, — подчеркнул парламентарий.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. Специалист подчеркнул, что при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний.