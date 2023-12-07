Попова рассказала о первом случае микоплазменной инфекции в России Попова: первый случай микоплазменной инфекции в РФ выявили еще в конце сентября

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Первый случай микоплазменной инфекции в России был выявлен еще в конце сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, к середине ноября инфекция прекратила распространяться.

Первый случай мы увидели в конце сентября. <...> К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции, — заявила главный санитарный врач страны.

Роспотребнадзор сообщал о регистрации отдельных случаев заболевания микоплазменной инфекцией в стране. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что инфекция абсолютно управляемая, в стране достаточно препаратов для ее лечения.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что главными симптомами микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию, являются повышенная температура и слабость. По его словам, эта инфекция проявляется каждый сезон, ее течение обычно проходит легко, некоторые переносят болезнь на ногах, особенно дети.

Врач-педиатр, иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус отметил, что микоплазменная инфекция является типичной для России. Специалист отметил, что отдельные случаи, выявленные в стране, не говорят о всплеске заболеваемости.